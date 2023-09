Un Caffè per un Canestro | Sostieni l’Iniziativa per Davide Licata

Leggi su influencertoday

(Di martedì 5 settembre 2023) “Unper”: si chiama cosìvolta a costruire un campo da basket dedicato a, il 12enne stroncato da un tragico malore a Favara, in provincia di Agrigento, lo scorso 21 marzo. Un progetto nato con l’idea di creare un spazio dedicato a questo sport nel paese in cuiè nato e cresciuto. “Oggi sono qui per chiedere un aiuto, un contributo o semplicemente un gesto generoso per far sì chevenga ricordato in grande. Vogliamo creare un campo da basket aperto a tutti: bambini, ragazzi e adulti, tutti liberi di giocare in sicurezza. Aiutateci anche ad installare più defibrillatori possibili (assenti quel tragico giorno). Fatelo per”. Queste le parole del fratello diMarco ...