Ultime Notizie – US Open 2023 | Jannik Sinner eliminato da Zverev negli ottavi in 5 set

(Di martedì 5 settembre 2023)aglidi finale del tabellone del singolare maschile dell’US. Il 22enne azzurro, testa di serie numero 6, oggi 5 settembre viene sconfitto dal 26enne tedesco Alex, numero 12 del tabellone, che si impone per 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 in 4 ore e 40?.si arrende dopo un match durissimo, condizionato anche da un’elevata umidità. Il numero 1 d’Italia paga il rendimento altalenante del servizio (53% di prime) e un numero elevato di errori gratuiti: ben 67, rispetto ai 46 dell’avversario. I 50 colpi vincenti, alla fine, non bastano., che gioca una delle migliori partite della stagione, affronterà nei quarti lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, promosso dopo la netta ...

Giorno 559 della guerra in Ucraina . Mentre proseguono gli allarmi bomba da entrambe le parti con la Russia che ha reso noto l' abbattimento di droni ucraini destinati a colpire Mosca - , diverse ...Il leader nordcoreano intende recarsi in Russia a settembre per discutere con Putin una maggiore fornitura di armi a Mosca. Lo rivela il New York Times e la Casa Bianca conferma il possibile incontro. ...... Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

NYT: Kim Jong-un presto a Mosca per incontro con Putin Sky Tg24

Dal ritiro della Slovacchia, il centrocampista campano torna sulla sconfitta contro la Lazio e spiega cosa non è andato ...Nella seduta di lunedì 4 settembre il Dax future (scadenza settembre 2023) è stato respinto dalla resistenza grafica posta a 15.980 punti e subito una brusca correzione intraday, con i prezzi che sono ...