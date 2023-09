Ultime Notizie – Truffa ‘bonus facciate’ | sequestrati crediti d’imposta per oltre 52 mln | 31 indagati

(Di martedì 5 settembre 2023) Frode nell’ambito del. Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, stanno eseguendo un provvedimento che dispone il sequestro preventivo di52 milioni di euro di. Le indagini sono state avviate dalla Procura della Repubblica di Locri e ora trasferite a Roma per competenza territoriale. Il provvedimento di sequestro, già emesso dal gip di Locri, è stato convalidato dal gip Roma. Al momento risultano indagate, a vario titolo, 31 persone per le accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche,a danno dello Stato, riciclaggio e autoriciclaggio. Sono 37 le società finora coinvolte, tra prime e seconde cessionarie del credito. Lo scopo finale ...

NYT: Kim Jong-un presto a Mosca per incontro con Putin Sky Tg24

Ad agosto, la produzione dell'economia dell'eurozona ha indicato il più rapido declino in quasi tre anni, come mostrano i dati dell'ultima indagine Hcob Pmi redatti da S&P Global. La generale ...Hanno condiviso lo spogliatoio da compagni alla Lazio, ora in ruoli diversi lo rifaranno alla Luiss. Dopo 12 anni dall'ultima volta torna la coppia formata da Guglielmo Stendardo e Modibo Diakité.