Ultime Notizie Roma del 05-09-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno esservi un’apertura il Cremlino non può confermare la notizia di un prossimo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin ha il leader nordcoreano Kim jong-un diffusi ieri da New York Times non Possiamo confermarlo non abbiamo niente da dirvi in merito ha detto il portavoce aperto chi me lo ricorderebbe al treno blindato come mezzo di trasporto per recarti da Pyongyang a Vladivostok sulla Costa Pacifica ad incontrare il del Cremlino potrebbe anche andare a Moscow nipoti di questo al momento non confermata Killer Putin e si incontrerebbero a margine dei lavori delle eastern economic forum che si svolgerà dal 10 al 13 settembre Chi va in programma di visitare anche il molo 33 dove attraccano le navi della flotta russa del Pacifico torniamo in Italia Da gennaio ad oggi ...