Ultime Notizie Roma del 05-09-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 5 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno tira forte tra la Russia e Corea del Nord Kim jong-un intendere Carpi questo mese a Mosca per incontrare Putin e discutere la possibilità di fornite più armi per la sua guerra in Ucraina secondo gli Stati Uniti che ieri era filtrata via Seul è la notizia che Mosca a luglio invocato manovri lavano i campioni Ange Pechino nulla di fatto nel vertice tra erdogan è Putin sul grano intanto moscarda tutto questa mattina 3 velivoli senza che si dirigevano verso la capitale russa avanza la controffensiva verso sud dopo lo sfondamento della prima linea di difesa russa il Cremlino afferma che dall’inizio dell’operazione di Kiev sono stati uccisi 66000 soldati ucraini la cronaca Vasto operazione di Polizia di Stato Carabinieri Guardia di Finanza oggi nel quartiere del Parco Verde di Caivano ...