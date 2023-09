Ultime Notizie Roma del 05-09-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale In studio c’è un fermato omicidio di Rossella Nappi L’infermiera di 52 anni uccisa ieri con oltre 20 coltellate nell’androne di un palazzo in zona Trionfale asi tratta di un ex compagno della donna 45 anni originario del Marocco l’uomo fermato Impastato avuto una relazione con la vittima bloccarlo nel corso della notte nel suo appartamento a pochi chilometri dal luogo dell’omicidio sono stati i poliziotti della squadra mobile diil sospetto mi gira è stato trasferito nel carcereno di Regina Coeli nei suoi confronti è stato applicato il provvedimento di fermo di indiziato di Delitto per l’accusa di omicidio volontario intanto non è stata non è stato sposato ancora trovato al momento coltello con cui nappini è stata ...