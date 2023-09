Ultime Notizie Roma del 05-09-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)dailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale appuntamento con l’informazione dall’Italia e dal mondo in primo piano l’ennesimo femminicidio andiamo a Primavalle nel quartiere diRossella Nappi stato ucciso a coltellate nell’androne del condominio di via Giuseppe Allievo nel quartiere Primavalle Dove abitava con la madre anziana ha gridato basta basta fermati al suo aggressore vicino sostiene di aver sentito per le urla arrivando alla fine delle scale quando purtroppo era troppo tardi oggi iniziata l’operazione di Bonifica del Parco Verde di Caivano la Maxi operazione mischiata stamattina all’alba per la quale ringrazio tutte le forze dell’ordine coinvolta è solo l’inizio di quel lungo percorso che il governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire ...