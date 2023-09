Ultime Notizie Roma del 05-09-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco sale in studio leprincipali dall’Italia e dal mondo a Caivano in provincia di Napoli una vasta operazione interforze scattata all’alba Carabinieri Polizia e Guardia di Finanza hanno eseguito numerose perquisizioni identificazione di persone e veicoli sospetti nel quartiere Parco Verde nelle località limitrofe si tratta di un controllo straordinario ad alto impatto che per la prima volta viene svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine nelle indagini sull’incidente ferroviario di Brandizzo tira forza di pozzi a cui sta lavorando la procura di Ivrea dietro la strage libro anche errori umani secondo quanto riporta il Corriere della Sera Inoltre Dalle prime testimonianze davanti ai PM emergerebbe quella che sembra essere ...