Ultime Notizie – Orsa Amarena uccisa | i cuccioli sono insieme e si alimentano | ultime news

(Di martedì 5 settembre 2023) I duedell’con un colpo di fucile,vivi e, dopo essersi divisi per un breve periodo, siricongiunti e sembrano essere in buona forma. Questa la confortante notizia che oggi dà il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che invita residenti ed escursionisti ad evitare irrazionali comportamenti dettati dalla curiosità o dalla voglia di scattare una foto, comportamenti che sarebbero solo un danno per i piccoli orfani diventati tali per mano dell’uomo. Secondo quanto si legge in un comunicato, “i Guardiaparco, grazie all’utilizzo di visori notturni,riusciti ad avvistare a distanza i due orsi mentre si stavano alimentando su una pianta di melo”, in una zona più interna del Parco rispetto a quella dove la mamma è ...