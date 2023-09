Ultime Notizie – Mostra Cinema Venezia 2023 | regista Holland chiede minuto di silenzio per migranti morti in Europa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 5 settembre 2023) “L’– il continente della libertà, dei diritti umani e della democrazia – rischia di scomparire se continua a perseverare nelle sue scelte di oggi: diventerà una fortezza dove la gente verrà uccisa da noi stessi”. Ha usato toni apocalittici la 74ennepolacca Agnieszkadurante la presentazione di “Zielona granica (Il confine verde)”, in concorso alladeldi, “un film con un’etica politica” che denuncia la Polonia che respinge i rifugiati provenienti dal Medio Oriente e dall’Africa e che al tempo stesso protegge gli ucraini in fuga dalla guerra russa. “I pericoli dell’oscurantismo, della violenza, dell’oppressione, del totalitarismo sono stati epurati dall’agenda europea. Eppure questi pericoli non sono spariti”, ha ...