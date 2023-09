Ultime Notizie – Mondiale F1 | nessun team ha violato regole budget cap | il verdetto

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilcap 2022 è stato rispettato da tutti idi Formula 1. Lo annuncia la Fia (Federazione internazionale dell’automobile) con una nota ufficiale. Il tetto ai costi era fissato a 140 milioni di dollari, al netto dei ritocchi per l’inflazione degli imprevisti legati a incidenti e costi dei ricambi, e comprendeva tra le voci di spesa i costi del personale, le spese per la costruzione e lo sviluppo della monoposto. “La Fia conferma che la sua divisione che controlla il tetto ai costi ha completato la revisione della documentazione presentata da ciascunche ha partecipato aldi F1 del 2022 con riferimento all’intero anno 2022 -si legge nel comunicato-. La FIA Cost Cap Administration ha rilasciato certificati di conformità a tutti i 10 partecipanti. La revisione è stata un processo intenso e ...

...4 milioni di euro, in crescita del 28,1% rispetto ai primi sei mesi del 2022, grazie al contributo della divisione Healthcare & Lifesciences (che include leacquisizioni realizzate nel corso ...Una banale lite sfociata in una violenza inaudita: è quella che è avvenuta a Quarto dove un uomo ha cercato di dare fuoco alla vicina , una donna di 48 anni attualmente ricoverata in attesa di ...Come ci hai pensato CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Ucraina, Kim Jong-un presto da Putin per fornire nuove armi. LIVE Sky Tg24

Per trentacinque anni quasi esatti nessuno ha nemmeno sfiorato un primato simile, cosa che però succederà presto.Gunther infatti, durante l’ultima puntata di Monday Night Raw, ha sconfitto in un match ...Dopo i primi quattro turni del campionato cadetto, i bookmakers stanno già tracciando le loro preferenze. Da Agipro riceviamo le ultime tendenze. Dopo quattro giornate, la classifica di Serie B vede ...