Ultime Notizie – Italia-Usa 63-100 | azzurri travolti nei quarti dei Mondiali di basket 2023

(Di martedì 5 settembre 2023) Gli Stati Uniti travolgono l’100-63 nel match valido per idi finale deidi. Gli Usa volano in semifinale, glidel ct Pozzecco restano in corsa per il quinto posto dopo una sconfitta pesantissima. La gara assume connotati chiari dopo il primo periodo ed è sostanzialmente finita all’intervallo. L’tira con un pessimo 7/38 da 3 punti e non può reggere, soprattutto se gli avversari giocano in totale scioltezza e si concedono un eccellente 17/36 dalla lunga distanza. Alla fine, contano poco i 18 punti di Simone Fontecchio e gli 11 di Stefano Tonut. Gli Usa passeggiano con i 24 punti di Mikal Bridges e i 18 di Tyrese Halliburton. Paolo Banchero (8 punti) regala a team Usa 8 punti e una presenza utile in difesa. LA ...