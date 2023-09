Ultime Notizie – Fratelli d’Italia scende | Pd sale

(Di martedì 5 settembre 2023), Lega, Forza Italia in calo nelle intenzioni di voto degli italiani, in salita invece Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Questa la fotografia dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7. FdI, che registra un -1,2% rispetto al 31 luglio, si conferma il primo partito con il 28,2%. Il Pd, secondo partito con 20,1%,dello 0,1% e M5S dello 0,6% (terzo partito con 16,9%). In discesa Lega con -0,3%, e Forza Italia con -0,8%. Per Azione leggera risalita (+0,1%), così come Verdi e Sinistra (+0,3%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il leader nordcoreano intende recarsi in Russia a settembre per discutere con Putin una maggiore fornitura di armi a Mosca. Lo rivela il New York Times e la Casa Bianca conferma il possibile incontro. ...Le immagini satellitari scattate nellesettimane hanno mostrato truppe che si esercitavano a ... Washington ha anche rivelato che Mosca sta corteggiando Pyongyang per armi e materiale, e...... TUTTE LEUS OPEN, TUTTI I VIDEO IL PALINSESTO SEMPRE AGGIORNATO Per arrivare in semifinale,...campione dello US Open 2021 ha raggiunto così i quarti di finale per la quarta volya nelle...

NYT: Kim Jong-un presto a Mosca per incontro con Putin Sky Tg24

Il vento è cambiato. Dopo la fumata nera di luglio sul nuovo contratto dei medici oggi è attesa una schiarita. Questa mattina è atteso il vertice tra Aran, ...Investing.com-- La maggior parte dei titoli asiatici è scesa martedì, con le azioni cinesi in ritirata a causa delle continue preoccupazioni per il rallentamento della crescita e per il crollo del ...