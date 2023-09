Ultime Notizie – “Così ho disertato con il mio elicottero” | il racconto del pilota russo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 5 settembre 2023) “Ecco come ho”. Unè l’ultimo protagonista della guerra in Ucraina. Ha portato il suodalla base russa in Ucraina e lo ha consegnato alle forze di Kiev. Maxim Kuzminov, questo il nome del, ha raccontato la sua ‘impresa’ all’intelligence ucraina, che ha diffuso le parole del militare. “Ho contattato membri dell’intelligence, gli ho spiegato la mia situazione. Mi hanno offerto questa opzione: ‘Garantiamo la tua sicurezza, ti diamo nuovi documenti e denaro'”, racconta Kuzminov. “Abbiamo creato le condizioni per portare fuori la sua famiglia in sicurezza e abbiamo creato le condizioni affinché potesse portare il suosenza che l’equipaggio si rendesse conto di cosa stesse accadendo”, le parole di Kyrylo Budanov, numero 1 ...