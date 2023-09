Ultime Notizie – Circeo | oltre 5mila firme contro la privatizzazione della strada della Batterie

(Di martedì 5 settembre 2023) Ha già superato lela petizione per impedire ladelle, unica via di accesso ad un terzo del promontorio del, parte dell’omonimo parco naturale. Lanciata dall’associazione locale il Fortino il 25 agosto, la petizione “Affinché un terzo del Promontorio delnon diventi un giardino privato” aveva già raccolto più di millenelle prime 24 ore, a testimonianza di una questione molto sentita dall’opinione pubblica. Il comune di San Felice, risponde intanto che “la situazione risulta complessa e risalente agli anni ’50- ’60 e pertanto la disamina richiede l’acquisizione di documentazione non facilmente reperibile presso gli ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute e diritti. Iscriviti subito " Segnare sul ... i nostri approfondimenti Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, recensioni e guide all'acquisto sui migliori ...

Bacio Rubiales a Hermoso, le ultime notizie: ecco chi è stato licenziato Adnkronos

Il tempo ci dirà se Garcia sarà all’altezza e se la difesa tornerà a brillare come mesi fa. La Lazio doveva allungare la rosa (risultata ultimamente sempre troppo corta) e supplire alla partenza di ...Nelle ultime settimane, si è intensificato lo sforzo per rispettare i tempi annunciati e chiudere anche i cantieri estivi programmati per la sostituzione dei binari. Con il ritorno al regolare ...