Ultime Notizie – Campagna Saloni Nautici | ‘spazi più ampi e nuovi brand alla 63 esidizione’

(Di martedì 5 settembre 2023) “La 63esima edizione del Salone nautico vedrà tantissime novità. La prima di tutte è che il Salone si ingrandisce. Il claim ‘Sea more’, con il quale abbiamo lanciato lapromozionale di questa edizione, nasce proprio dal fatto che ci sarà molto più mare e molto più spazi espositivi, che ci consentirà ovviamente dirgare l’offerta merceologica in tutti i settori e, conseguentemente, di rispondere alle aspettative di ogni singolo visitatore”. Lo ha detto Alessandro, direttore commerciale dei, a margine della conferenza stampa di presentazione del 63esimo Salone nautico internazionale, svoltasi a Palazzo del Principe a Genova. “Ci saranno ancheespositori e, poiché l’rgamento ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiLotteria degli scontrini, gli artigiani contro l'......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiLotteria degli scontrini, gli artigiani contro l'...

Ultime notizie mondo. Mosca: «66.000 soldati ucraini eliminati in controffensiva». Emirati ... Il Sole 24 ORE

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Vorrei solo capire perché questo sarebbe estremismo islamico e non un tentato omicidio, visto che non ci sono ragioni politiche o religiose dietro il gesto". Così Carlo Cal ...Rfi ha garantito massima collaborazione alla magistratura che sta indagando sulla strage di Brandizzo. “Desidero rinnovare da parte di Rfi il dolore e il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai ...