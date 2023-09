Ultime Notizie – Airbnb | New York mette freno ad affitti brevi | ecco cosa aspettarsi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 5 settembre 2023) Anche Newchiude la porta ad. Dopo alcune gradi città come Amsterdam, San Francisco, Barcellona e Parigi, da oggi, 5 settembre 2023, nella Grande Mela entra in vigore la nuova normativa sugliinferiori a 30 giorni, che saranno consentiti solo se l’host è presente durante il soggiorno e non ha più di due ospiti. Imponendo pesanti multe a chi viola le regole, la Legge locale 18 prevede che chi vuole affittare una stanza o un appartamento debba prima registrarsi presso un apposito registro dell’Ufficio del Sindaco per l’applicazione delle leggi speciali, ed ottenere una sorta di ‘certificazione di conformità’. Per riscuotere le tariffe associate ai soggiorni di breve durata,, VRBO, Booking.com e altre società devono verificare che la richiesta di registrazione dell’host sia stata approvata. ...