Ufficiale | il Kirin 9000s di Huawei è prodotto a 7nm da SMIC Produzione di massa o dimostrazione di forza?

la versione Pro è andata subito a ruba sul sito e presso i principali rivenditori online, del processore (non è stato rivelato il modello, ma dovrebbe trattarsi del 9000s) e del chip. Specifiche tecniche Display OLED da 6,69 pollici con risoluzione FHD+ Display con punch-hole e frequenza di aggiornamento di 120 Hz Piattaforma Qualcomm o 9000 12 GB di RAM 256 GB, 512 GB o 1

Ufficiale: il Kirin 9000s di Huawei è prodotto a 7nm da SMIC ... DDay.it

La serie di smartphone di fascia alta Huawei Mate 60 dovrebbe essere molto vicina al debutto secondo recenti indiscrezioni che parlando di un lancio fissato per settembre, forse il 12 in aperto scontr ...Huawei ha presentato a sorpresa il nuovo Mate 60 Pro, il primo smartphone commerciale con connettività satellitare da usare per le chiamate vocali e i messaggi ...