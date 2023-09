Ucraina | Zelensky sceglie Umerov come nuovo ministro 

(Di martedì 5 settembre 2023), il ministro della difesa Reznikov scrive una lettera aper infornarlo delle sue dimissioni. Il presidente ha nominatoministro, il presidenteha ricevuto una lettera contente le dimissioni da parte del ministro della difesa Reznikov, il presidente sostituto quest’ultimo nominandoministro. Nella lettera del ex ministro Reznikov vi è scritto: “Ho presentato la mia lettera di dimissioni a Ruslan Stefanchuk, presidente del Parlamento ucraino. È stato un onore servire il popolo ucraino e lavorare per l’esercito negli ultimi 22 mesi, il periodo più difficile della storia moderna dell’”. Reznikov, era ministro della ...

...del gelo che si è creato di recente tra Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr, ...avviando il tentativo di mediazione tra belligeranti - l'invasore Russia e l'invasa" e ......cui Francesco continuava a tessere la sua tela per una concreta trattativa sul conflitto in... Nessuna illusione che prossimamentee Putin siedano allo stesso tavolo, come è accaduto in ......ha mai rifiutato il ruolo di mediatori che potessero contribuire a risolvere la crisi in" e ... ci sarà un colloquio tra il presidente Erdogan e il presidente". Un primo passo, forse, ...

È «una famiglia separata» quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Che è «diventato una figura storica», ma resta un marito e un padre. Ed è ...A parlare è Olena Zelenska, moglie del premier ucraino Volodymir Zelensky impegnato da quasi due anni nella sanguinosa guerra lanciata dalla Russia contro il suo Paese. E' ''una famiglia separata'' ...