Ucraina: Zakharova, 'piani Occidente per produrre armi prova coinvolgimento in conflitto' La Gazzetta del Mezzogiorno

Mosca considera i piani occidentali per l’avvio della produzione di armi per l’Ucraina come un’ulteriore prova del suo coinvolgimento nel conflitto con la Russia. Lo ha detto la portavoce del ...Le ambasciate della Federazione Russa in Germania e Svezia hanno protestato contro i piani di Berlino e Stoccolma di produrre armi per l'Ucraina. Lo ha detto in un briefing con i giornalisti la ...