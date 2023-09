Ucraina | Russia | abbattuti droni in volo su Nyt | Kim Jong-un da Putin per parlare di armi

(Di martedì 5 settembre 2023) Mosca, 5 set. (Adnkronos/Dpa) - Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver distrutto dueucraini nella regione di Mosca e nella regione di Kaluga, nei pressi della capitale. Queste le ultime news di oggi, martedì 5 settembre, sulla guerra. In una nota su Telegram il ministero riferisce che "la mattina del 5 settembre è stato sventato un tentativo del regime di Kiev di condurre un attacco terroristico concontro obiettivi russi. Gli aerei senza pilota sono stati distrutti dalla difesa aerea sul territorio del distretto di Istra, nella regione di Mosca, e nella regione di Kaluga". Il leader nordcoreano Kim-un ha in programma un viaggio ina breve per incontrare il presidente Vladimire discutere di possibili ...

...hanno fornito il maggior quantitativo di aiuti militari a Kiev per fronteggiare laNel vertice potrebbero essere emerse alcune divergenze su alcuni temi legati proprio alla guerra in...Questo potrebbe creare ostacoli alle principali priorità dell'Albania annunciate dal ministro degli Esteri Olta Xhaçka, ovvero l'aggressione dellaine una nuova piattaforma per gli ...Kim Jong Un, leader della Corea del Nord, avrebbe intenzione di recarsi inquesto mese per incontrare il presidente Vladimir Putin, ha detto un funzionario americano ...la sua guerra in. ...

Kim Jong-un potrebbe recarsi a settembre in Russia per partecipare all’Eastern Economic Forum e lì incontrare Putin al fine di fornire a Mosca altre armi per la guerra in Ucraina. Nyt: “Kim Jong-Un ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di martedì 5 settembre: attacco con droni su Mosca nella notte, danni e stop ai voli ...