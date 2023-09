(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha affermato che le potenze occidentali hanno posto "unetnico alla guida del'" per "nascondere la natura anti-umana" del paese. La discutibile teoria è stata esposta daad un giornalista del canale televisivo filo Cremlino Vgtrk, riporta il sito Meduza. "Ciò rende la situazione particolarmente ripugnante: unetnicola glorificazione del", ha aggiuntoha sempre giustificato l'invasione dell'parlando del regime neo nazista di Kiev. A giugno il presidenteaveva parlato dicome di una "disgrazia per il popolo ebraico". Il rabbino capo ucraino, Moshe Reuven Azman, ...

L'ultima follia dicontro Zelensky Uno dei punti del piano dell', secondo quanto riporta il sito Inside Over, 'consiste nella modifica dei missili anti nave Neptune, i quali, stando ad ...Leggi anche- Russia, "Kim Jong Un presto daper fornitura armi a Mosca", Cremlino: "Non possiamo confermare incontro- Kim", la moglie di Zelensky: "Vorrei mio ...E la vorrebbe convincere a smetterla di appoggiare l': 'è un fascista, ma pure quell'altro...'. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti ...

Kiev: a sud "feroce resistenza russa". Incontro tra Putin e Kim Jong-un, il Cremlino non conferma - Zelensky rimuove dall'incarico il governatore della regione Donetsk - Zelensky rimuove dall'incarico il governatore della regione Donetsk RaiNews

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le potenze occidentali hanno posto "un ebreo etnico alla guida del'Ucraina" per "nascondere la natura anti-umana" del paese. La discutibile teoria è ...Oggi in Russia, Erdogan e Putin si sono incontrati per discutere la ripresa dell'accordo sul grano. Hezbollah incontra la Jihad islamica palestinese e Hamas per consolidare quella che viene designata ...