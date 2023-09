Ucraina | Putin apre sul grano con riserva Erdogan tenta la mediazione

Mosca cerca nuove armi per la sua guerra ine una delegazione nordcoreana è andata di ...Jong Un prevede di tenere un 'impegno diplomatico a livello di leader' con il presidente Vladimir...NYT: il leader nordcoreano Kim Jong - un intende recarsi in Russia a settembre per discutere conuna maggiore fornitura di armi a Mosca. La Casa Bianca conferma un possibile incontro...leader nordcoreano Kim Jong - un intende recarsi in Russia a settembre per incontrare il presidente Vladimire discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in...

Kiev: "Droni russi esplosi in territorio rumeno". Romania: "Smentiamo categoricamente" RaiNews

L'apertura mostrata dal presidente russo Vladimir Putin al termine dei suoi colloqui a Sochi con ... sul grano che sono alternativi e non sostitutivi rispetto a quello con l'Ucraina. Ma le alternative ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 559. La Russia "è pronta a tornare all'accordo sul grano" ma solo quando le controparti applicheranno i punti che prevedono la rimozione degli ostacoli alle ...