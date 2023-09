... di origine ebraica, si presti a "coprire la glorificazione del nazismo e coloro che hanno guidato l'Olocausto in" con "lo sterminio di 1,5 milioni di persone". Lo ha detto il...... Volodymyr Zelensky, a capo dell'per coprire la glorificazione del nazismo, 'l'essenza anti - umana che è posta ora alla base del moderno Stato ucraino'. È quanto ha affermato il...L'exsi trova attualmente in carcere in Georgia per malversazione e abuso d'ufficio dopo ... guarda caso, proprio in. Partita il 5 giugno con grandi squilli di fanfara, alla prova ...

Ucraina, Olena Zelenska: “Vorrei mio marito vicino, ai nostri figli manca il padre” QUOTIDIANO NAZIONALE

Vilnius, 5 set. (Adnkronos) – Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha dichiarato all’agenzia lituana Lrt che gli scandali di corruzione in Ucraina hanno un impatto significativo sulla decisione dello ...L’Occidente ha messo un ebreo, Volodymyr Zelensky, a capo dell’Ucraina per coprire la glorificazione del nazismo, «l’essenza ...