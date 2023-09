Ucraina | la moglie di Zelensky | Vorrei mio marito vicino | ai figli manca il padre

(Di martedì 5 settembre 2023) E' ''una famiglia separata'' quella del presidente ucraino Volodymyr. Che è ''diventato una figura storica'', ma resta une un. Ed è in questo ruolo che '''' alla sua ...

Ed è in questo ruolo che ''manca'' alla sua famiglia, allaOlena Zelenska e ai figli della coppia. A raccontare l'impatto che la guerra lanciata dalla Russia contro l'ha avuto sulla ...Ed è in questo ruolo che ''manca'' alla sua famiglia, allaOlena Zelenska e ai figli della coppia. A raccontare l'impatto che la guerra lanciata dalla Russia contro l'ha avuto sulla ...Ed è in questo ruolo che 'manca' alla sua famiglia, allaOlena Zelenska e ai figli della coppia. A raccontare l'impatto che la guerra lanciata dalla Russia contro l'ha avuto sulla sua ...

Zelensky, la sfogo della moglie Olena: «Ormai siamo una famiglia separata, ho bisogno di mio marito e a nostro ilmessaggero.it

Kiev, 5 set. (Adnkronos) - E' ''una famiglia separata'' quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Che è ''diventato una figura storica'', ma resta un marito e un padre. Ed è in questo ruolo ch ...Kiev, 5 settembre 2023 - “Vorrei mio marito vicino, ai nostri figli manca il padre”. A parlare è Olena Zelenska, moglie del premier ucraino Volodymir Zelensky impegnato da quasi due anni nella sanguin ...