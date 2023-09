Ucraina | Erdogan | “Da Putin due condizioni per ritorno ad accordo grano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 5 settembre 2023) Il presidente turco all'indomani dell'incontro a Sochi: l'ingresso della Banca agricola russa nel sistema Swift e garanzie per le navi utilizzate per il trasporto delL’ingresso della Banca agricola russa nel sistema Swift e garanzie per le navi utilizzate per il trasporto del. Queste le dueche il presidente russo Vladimirha posto al suo omologo turco Recep Tayyipnell’incontro di ieri a Sochi per rianimare l’iniziativa per l’esportazione delattraverso il Mar Nero. A riferirlo lo stessoai giornalisti turchi spiegando cheha chiesto “in primo luogo l’inclusione della banca agricola russa nel sistema Swift. Attualmente le banche russe sono fuori dal sistema Swift a causa delle sanzioni”. ...