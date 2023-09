Kuzminov è apparso nel documentario 'Downed russian pilots', andato in onda domenica sera sulla televisione. "Se fai quello che ho fatto io, non te ne pentirai affatto - ha affermato ...Era il 23 agosto scorso. L'atterraggio del velivolo faceva parte di un'operazione pianificata da Kiev: la resa è stata il risultato di oltre sei mesi di lavoro da parte dei servizi segreti militari ...'Quello che sta accadendo in questo momento è un genocidio in. Non solo del popolo ucraino ma anche del popolo ...

Ucraina: disertore russo, qui il mondo è a colori - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Maksim Kuzminov, il 28enne pilota russo dell'elicottero Mi-8 che ha disertato atterrando il 23 agosto in un aeroporto ucraino, ha invitato gli altri militari russi a seguire il suo esempio. (ANSA) ...I gruppi della sicurezza fedeli al Cremlino cominciano a reclutare i mercenari che hanno perso il loro capo. Un esercito schierato in Africa e in Medio Oriente ...