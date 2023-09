Tutto pronto per la 1^ edizione di Wimby Fest | la tre giorni a difesa dell’ambiente

(Di martedì 5 settembre 2023) San Tammaro. I 99 Posse, la Nina, Tony Tammaro, Modena City Ramblers, Bandabardò, Piotta, la Famiglia, Pepp-Oh, Speaker Cenzou, Tartaglia Aneuro e Dadà sono fra i protagonisti della primadi, la tredi concerti e workshop sui temi ambientali in programma da venerdì 8 a domenica 10 settembre al Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta). L’appuntamento contro l’inquinamento e la devastazione ambientale, promosso da Stop Biocidio in collaborazione con il consorzio Coop4Art, è stato presentato oggi a Napoli. “Raccogliamo fondi per proseguire il progetto Veritas 2.0, per fare luce sul dramma dei tumori e delle patologie che sono state il frutto della devastazione della nostra regione”. Così Enzo Tosti, portavoce della Rete Stop Biocidio, tra i presenti alla conferenza stampa ospitata nella ...

... è stato visitato dal personale del 118 e ha rifiutato il trasporto insoccorso. Sala ora ... ma se non si capiscono le cause per le qualiciò avviene, si commette un errore. Io non credo ...Amalgamiamo ilfino a formare un composto denso che trasferiremo in una tortiera ben oleata. 180 gradi di forno per circa 35 minuti e il dolce che fa impazzire Djokovic saràa far ...Il risultato è stupendo, tanto sa sembrare quasi un veicoloper le più prestigiose competizioni, sempre con il design puro, moderno e minimalista che contraddistingue le vetture.è ...

Tutto pronto per il palio di Asti: oggi dalle 17.55 RaiNews

Lo chef Massimo Spigaroli spiega che è tutto pronto per la Cena dei Mille: "Un gran menù", assicura. I biglietti sono stati venduti in 6 ore, aggiunge: il successo si misura anche da questo. Luciano ...Tutto pronto per Linus - Il Festival del Fumetto in programma ad Ascoli dal 22 al 24 settembre. Saranno tre giorni di eventi per rileggere storia, cinema, letteratura, musica attraverso la lente del..