Tutto pronto per Felicissimo show | Pio e Amedeo ripartono dal tour

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 settembre 2023) Faranno tappa anche a Roma. E non solo. Pio e, comici foggiani amatissimi dal pubblico, sono pronti a girare l'Italia regalando risate e felicità a migliaia e migliaia di spettatori. Arriva, infatti, "", che vedrà RTL 102.5 Radio ufficiale. Oggi Pio esono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Jody Cecchetto. Durante “Password”, il duo ha presentato in diretta in radiovisione “Felici”, il nuovo imperdibile spettacolo teatrale, in partenza da ottobre. "È uno spettacolo a cui teniamo molto; per diverse ragioni, sono due anni che ne rimandiamo la partenza, e ora, finalmente, lo facciamo. Sarà un bel momento d'incontro con il nostro pubblico", dice Pio. "Ci sentiamo sempre un po' in debito con la fortuna per il successo che abbiamo ottenuto, quindi ...