Turismo e attività culturali accessibili per i disabili | audizioni di associazioni ed enti

Leggi su lopinionista

(Di martedì 5 settembre 2023) ROMA – Mercoledì 6 settembre la commissioneproduttive, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, recanti disposizioni in materia diaccessibile e di partecipazione delle personealle, turistiche e ricreative, svolge leinformali, in videoconferenza, di rappresentanti di: Ore 9.40 Federazione tra lenazionali delle persone contà (FAND), dell’Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti (ANGLAT), Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus (ENS), Unione italiana dei ciechi e degli ipoved(UICI) Ore ...