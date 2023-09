(Di martedì 5 settembre 2023) Ankara, 5 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità locali turche hanno riferito che le squadre di soccorso hanno recuperato i corpi di due persone morte dopo una tempesta che ha provocatonella provincia di Kirklareli, in. Il governatore Birol Ekic ha precisato che le vittime sono morte dopo essere state travolte dalla corrente. Le operazioni di salvataggio continuano, poiché risultanocinque dispersi, mentre due bambini sono stati salvati. Okay Memis, capo del Dipartimento per la gestione dei disastri, ha dichiarato che si stanno mobilitando tutti i mezzi per raggiungere le persone colpite, come riportato dall'agenzia di stampa Anatolia. Lehanno colpito un complesso turistico situato nella città di Demirköy. Molti bungalow della zona sono stati completamente distrutti. La ...

...nella città di Antakya all'indomani del terribile terremoto che ha devastato il sud della. ...da sempre rappresentava una meta per turisti di tutto il mondo e che è destinato a durare per...... mostrando una certa sicurezza, Putin ha detto a Erdogan di essere pronto a inviare in Africa, immediatamente, "un milione di tonnellate di grano" . Diplomaticamente parlando, lacerca ...Inoltre, il paziente dovrebbe limitare l'esercizio fisico intenso peruna settimana. Nelle ... Cosa Aspettarsi da un Trapianto CapelliI risultati del trapianto di capelli insono ...

Ultimo'ora: Turchia: almeno due morti per inondazioni La Svolta

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Sochi, dove tra breve è in programma un incontro con il leader russo Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti citando fonti… Leggi ...Questo doppio ruolo della Turchia la rende il mediatore ideale per una pace tra Russia e Ucraina Ritengo che la pace tra Russia e Ucraina resti una cosa lontana. Non irraggiungibile, ma lontana nel ...