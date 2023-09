TS – ok Lukaku | fuori Kristensen e Azmoun

Leggi su justcalcio

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-04 22:07:15 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Dopo la Lazio (qui la lista), ora è il turno della Roma per la lista Uefa dei giocatori che parteciperanno alla prossima edizione dell’Europa League. I giallorossi la scorsa stagione hanno perso in finale contro il Siviglia e sono pronti a rifarsi con una nuova rosa. Presente il neo acquisto. A sorpresa dentro anche l’infortunato Abraham e Kumbulla. Assenti inveceper rispettare il transfer balance, ovvero il rapporto tra nuovi acquisti e cessioni che deve risultare uguale a quello dello scorso anno. Scelta ponderata già prima dell’acquisto di BigRom. Roma, la lista per l’Europa League Questa la lista dei giocatori scelti da Mourinho: Portieri: Rui Patricio, Svilar Difensori: Smalling, Karsdorp, Ndicka, Llorente, ...