Truffa bonus facciate | 31 indagati e sequestro 52 milioni

(Di martedì 5 settembre 2023) Sono 37 le società finora coinvolte in una inchiesta di?Reggio Calabria, tra prime e seconde cessionarie del credito. Lo scopo finale sarebbe stato quello di monetizzare parte dei crediti ricevuti presso sportelli di intermediari finanziari dislocati sul territorio nazionale

facciate a Reggio Calabria Il sequestro preventivo di oltre 52 milioni di euro di crediti d'imposta è stato disposto dal gip del tribunale di Locri e validato dal gip di quello di Roma ...... frutto di una articolata frode perpetrata nell'ambito del cosiddetto "facciate". Si tratta ... a vario titolo, 31 soggetti per indebita percezione di erogazioni pubbliche,a danno dello ...

Il sequestro delle somme di denaro relative ai crediti d'imposta illecitamente percepiti per il bonus facciate, già disposto dal gip ... per indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai ...