Troppo forti gli USA | Italbasket travolta 100-63 | gli azzurri si fermano ai quarti al Mondiale

(Di martedì 5 settembre 2023) Era il peggior incrocio possibile, la sfida più affascinante (assente in gare ufficiali da 17 anni) e, come da pronostico, non c’è stata partita. Gli Stati Uniti travolgono l’Italia 100-63 e mettono fine all’avventuradella nazionale di Gianmarco Pozzecco, sconfitta in quel quarto di finale che mancava da 25 anni. Serviva la gara perfetta agli, ma il sogno dell’impresa ha presto lasciato il posto all’imprecisione da tre e alla poca consistenza a rimbalzo. Se poi si aggiunge l’abbonamento rinnovato alla tripla cifra degli USA (101.4 punti di media) ecco che la probabile sconfitta, diventa una punizione pesantissima. Il miglior marcatore azzurro è Simone Fontecchio, che chiude a 18 punti con 5 rimbalzi, seguito da Stefano Tonut (11). Tre in doppia cifra per gli USA: Bridges domina con 24 punti, Haliburton si accontenta di quota 18, ...