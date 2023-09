(Di martedì 5 settembre 2023) Giuseppe(Cicli Falaschi) ha vinto il, gara emozionante e ricca di colpi di scena.ha staccato i compagni dinell'ultimataglia gambe, arrivando in ...

Giuseppe Demma (Cicli Falaschi) ha vinto ilScalatore, gara emozionante e ricca di colpi di scena. Demma ha staccato i compagni di fuga nell'ultima salita taglia gambe, arrivando in solitaria nel centro storico di Gavorrano. Podio ...Questi i numeri della Sesta Edizione deldel Picchio, torneo internazionale giovanile di ...che aumenta di edizione in edizione " ha detto il Sindaco Tartabini " grazie all'enorme lavoro...... simbolo dell'abito e delle tradizioni delle Highlands , ha poi consegnato ilagli atleti ... La popolarità del re è in caduta libera A un anno da sovrano del Regno Unito e capoStato di una ...

Trofeo dello Scalatore CICLISMO: Demma vince la fuga in salita Quotidiano Sportivo

Sabato e domenica prossimi a Baia Flaminia si svolgerà il 3° Trofeo Padel-Iopra, un torneo a scopo benefico a cui si possono iscrivere squadre miste di 46 persone. Le quote di iscrizione e le offerte ...Fino all’arrivo solitario, a braccia alzate, nel centro storico di Gavorrano. Così Giuseppe Demma, del Cicli Falaschi, ha conquistato il Trofeo dello Scalatore, prova anche valida per il “Corri in ...