Trento | Sangalli | “Felice per il gol | ma l’importante era vincere”

1921 0 - 1 (0 - 0) RETI : 26'stTRIESTINA (4 - 3 - 1 - 2): Matosevic; Ciofani, Struna, Malomo (29'st Moretti), Anzolin (39'st Kacinari); Germano (29'st Pavlev), Correia, Pierobon; El ...... non ha certo iniziato nel migliore dei modi, cadendo in casa al "Nereo Rocco" contro unmolto pragmatico. Decisivo un super gol di, con i padroni di casa che non sono mai riusciti a ...Stesso risultato che iltrova sul campo della Triestina: qui il gol decisivo è di. Da segnalare 2 espulsioni, una per parte, di Pierobon e Di Cosmo. Altro pareggio, questo per 1 - 1,...

Sangalli regala al Trento la vittoria nella prima giornata ladigetto.it

In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Pasquato ai lati con Petrovic al centro dell'attacco. La Triestina parte forte, attaccando ...Le dichiarazioni di Bruno Tedino, allenatore del Trento, dopo la vittoria sul campo della Triestina: ...