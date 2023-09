(Di martedì 5 settembre 2023) Avete presente quella sensazione di avere sulla punta della lingua quella data fatica della storia che tutti dovrebbero ricordare, eppure sembra non venirvi proprio in mente? O quel passaggio della ...

Si tratta della nuova collana diLibri, Tessere , indal 22 settembre. I primi volumi saranno Non mi ricordo le date! La linea del tempo e il senso della storia di Alessandro Vanoli e ...Ecco una selezione di quello di Radio Rai 1 Se si consulta la, l'enciclopedia per ... La Rai ha decretato da poco l'da questo sistema evidenziando numerose criticità metodologiche. Ma di ......alla conquista del suo primo e unico campionato e non solo Chi è uno scugnizzo Secondo la..." con le signore impellicciate e le ragazzine che facevano a gara per uno sguardo o un'con i ...

Treccani: in uscita la nuova collana “Tessere” Globalist.it

Una serie di volumi agili, un'occasione per recuperare i fili essenziali del tessuto della conoscenza. S'inaugura il 22 settembre Tessere, una nuova collana di Treccani Libri. (ANSA) ...News: Il pilota di Montichiari e il team di De Angelis e Roccoli hanno chiuso al Mugello il loro primo anno nella categoria, con il miglior risultato in qualifica della stagione: “Siamo cresciuti insi ...