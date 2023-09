Travolto da una parete mentre lavorava in uno stabile Ater | operaio di 54 anni morto nel Viterbese

(Di martedì 5 settembre 2023) Un cedimento di una controhadue operai uccidendone uno di 54a Corchiano, nel. L’ennesimosul lavoro è un uomo impiegato in una ditta edile che stava svolgendo dei lavori in unodell’, l’azienda di edilizia residenziale del Comune di Roma, quando improvvisamente il muro ha ceduto travolgendo lui e un suo collega. I colleghi hanno subito lanciato l’allarme, ma quando i sanitari sono intervenuti hanno subito constatato che le condizioni del 54enne erano gravi. Trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli, l’uomo è deceduto nella notte. Per sicurezza sono state evacuate tre famiglie che alloggiavano nella palazzina. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Civita Castellana e gli ispettori della ASI. L'articolo ...

... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro frontale, gravissimadonna. Ferita anche ... turista 21enne in bicie ucciso. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/...commenta A Corchiano , in provincia di Viterbo, un operaio di 54 anni è morto dopo essere statodacontroparete crollata all'interno di uno stabile dell'Ater, l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune di Roma. L'uomo stava effettuando dei lavori insieme a un ...Regione Piemonte proclamagiornata di lutto nazionale Un treno , poco prima di mezzanotte, haalcuni operai che lavoravano sui binari sulla linea convenzionale Torino - Milano, a ...

Travolto dal treno mentre guarda i fuochi d’artificio alla festa del paese Corriere della Sera

Un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cuneo dopo essere stato travolto da una vacca. I fatti si sono verificati ieri sera, lunedì 4 settembre, in frazione San Vitale di Busca.È successo ieri in una ditta che fabbrica porte e finestre. L’operaio di Alatri è stato ricoverato al policlinico Tor Vergata in codice rosso ...