Trattativa in corso | chi vuole scippare l' ospite alla Berlinguer | esplode il caso

(Di martedì 5 settembre 2023) Sfida apertissima tra Biancae Monica Maggioni. Entrambe vogliono Elly Schlein in studio. Ma se la new entry di Mediaset a È sempre Cartabianca su Rete 4 è riuscita ad aggiudicarsela per la seconda puntata, quella di martedì 12 settembre, lo stesso non si può dire di Rai 3. Per In mezz'ora, ora condotto da Maggioni, ci sarebbe al momento solo una volontà Stando a un retroscena di TvBlog diverse voci parlano di unainper avere la leader del Pd come primadi questa nuova edizione del programma che inizierà domenica 10 settembre. Insomma, così facendo la Rai scipperebbe il Biscione. D'altronde i temi non mancano. Schlein non le manderà a dire al governo sul salario minimo, la sanità pubblica, la scuola e il Pnrr. Ma non solo, perché la segretaria dem si prepara alle Europee. E proprio ...

Il Napoli sul rinnovo di Kvaratskhelia: "Nessuna trattativa in corso” La Repubblica

