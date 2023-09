Tragedia in vacanza | Davide trovato morto in casa La scoperta della fidanzata Giulia | “È sotto choc”

(Di martedì 5 settembre 2023)in Sardegna, doveDati, 41 anni, è statodalla compagna nel letto nella mattina di lunedì 4 settembre. Come riporta La Nazione, l’uomo, originario di Massa Carrara, la coppia si trovava a San Teodoro, località turistica a circa 20 chilometri a sud di Olbia, per le vacanze estive. Unache si è conclusa nel peggiore dei modi per il 41enne, la compagna, amici e familiari.Dati lavorava nel commercio, commesso in una nota catena di prodotti informatici. La famiglia e i tanti amici sonodopo l’improvvisa scomparsa del loro amato David. La morte sarebbe ad imputare a cause naturali, anche se da quanto scrivono i quotidiani locali David non aveva mai avuto particolari problemi di salute. Leggi ...

a San Teodoro. Davide Dati, 41 anni, era di Massa e stava trascorrendo un periodo di villeggiaturaa Siniscola: un uomo di 42 anni annega nel mare di Sa Pietra Ruia. Si tratta di un turista tedesco inin Sardegna, inutili per lui sono stati i soccorsi: il forte vento che ...Undici anni fa, Angela Familari , si trovava a bordo della Costa Concordia quando, nella notte del 13 gennaio 2012, ci fu laall'Isola del Giglio. 'Questain Egitto, era la mia missione, quella di superare la paura per sempre'. Torna a viaggiare dopo 11 anni ma lafinisce male In questi undici anni ...

Muore in vacanza in Sardegna, la compagna lo trova senza vita LA NAZIONE

Siniscola Un turista tedesco di 42 anni è annegato nel primo pomeriggio di oggi 5 settembre a Sa Petra Ruia, frazione di Siniscola. L'uomo era in vacanza con alcuni amici. Sul luogo sono intervenuti i ...Tragedia questa mattina nelle acque di San Teodoro in Sardegna dove per cause ancora da accertare, un turista 60enne svizzero residente in Germania, è annegato a Cala d'Ambra, ...