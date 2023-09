Tragedia Brandizzo | nuova testimonianza chiave di una dipendente

(Di martedì 5 settembre 2023), arriva unada parte di unadelle Ferrovie in merito a quanto accaduto Arriva un’altrain merito a quanto successo quasi una settimana fa a, nella stazione ferroviaria dove sono stati travolti ed uccisi da un treno ad alta velocità cinque operai. A parlare è unadelle Ferrovie, una ragazza di 25 anni, che ha ribadito: “L’ho detto per tre volte: i lavori non dovevano cominciare perché era previsto il passaggio di un treno“. Proprio lei, direttamente dalla sala controllo di Chivasso, quella terribile sera del 30 agosto si era tenuta in contatto con il collega sul posto....

Dopo il clamore suscitato dallaalla stazione di, ancora un incidente sul lavoro in Piemonte, questa volta è accaduto nel Torinese. Il fatto è successo a Trofarello, all'interno della Caredio Group di via Molino ...L'altra notte, appena mi è giunta la notizia delladi, in un attimo sono ripiombato nell'incubo del 6 dicembre 2007. Una telefonata dei Vigili del Fuoco, una corsa affannosa fino allo stabilimento Thyssen di corso Regina e poi ...... l'orrore in diretta telefonica: 'Sono morti tutti', il tecnico del via libera 'orale' non dorme la nottedi, un incidente inconcepibile nella nostra società. Occorre fare ...

L’addetta alla sala di controllo ha affermato di non aver dato il via libera ai lavori la notte del 30 agosto Continuano le indagini sulla tragedia che è avvenuta nei giorni scorsi, ad un chilometro ...Dalle indagini emerge una prassi molto poco sicura di sorveglianza “a vista”, e che quella notte gli alert che imponevano di attendere sono stati ignorati ...