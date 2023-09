Tragedia al gender reveal | cade l’aereo in diretta e muore il pilota

(Di martedì 5 settembre 2023)a San Pedro, in Messico. Durante unparty, festa organizzata dalle coppie che aspettano figli per rivelare il sesso del nascituro, un aereo è precipitato dopo aver volato sopra le teste dei partecipanti, uccidendo il giovanedi 32 anni, Luis Angel N. Il velivolo su cui il giovane si trovava aveva il compito rilasciare una scia rosa nel cielo, per comunicare a tutti gli invitati, in attesa insieme alla coppia, che il nascituro sarebbe stato una femminuccia. Poco dopo aver fatto questo, però, il giovane ha perso il controllo del, che è precipitato non molto lontano dal luogo dell’evento. Un video, girato da uno degli ospiti, immortala inquanto accaduto. Gli invitati però non si sono accorti subito di quanto successo: i festeggiamenti ...

È finito inunreveal a San Pedro, in Messico: l'ala sinistra del Piper PA - 25 che doveva lanciare fumo colorato e svelare il sesso del nascituro, si è spezzata in volo, facendo precipitare l'...in Messico Ilreveal finisce in, l'aereo che deve svelare il sesso del figlio in arrivo per una coppia in una festa precipita e il pilota 32enne muore. E' accaduto in Messico, ...Ilreveal è una festa che, durante la gravidanza, si organizza per rivelare il sesso del bambino ... ma quello che avrebbe dovuto essere un momento di gioia, si è trasformato in: il ...

Gender reveal diventa tragedia: precipita l'aereo che svelava il sesso del nascituro. Muore pilota RaiNews

La festa per il gender reveal finisce in tragedia. Era tutto pronto per scoprire la nascita di una nuova vita a San Pedro, in Messico ...Città del Messico - Il gender reveal finisce in tragedia, l'aereo che deve svelare il sesso del figlio in arrivo per una coppia in una festa precipita e il pilota 32enne muore. E' accaduto in Messico, ...