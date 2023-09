Tragedia a Francavilla al Mare | Giovane di 24 Anni Perde il Controllo della Moto e Muore

(Di martedì 5 settembre 2023) Chieti - Unaha scossoalnel tardo pomeriggio di oggi, quando undi 24, Luca Fondati, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. L'incidente è avvenuto nella zona di Foro e, secondo le prime informazioni, sembra che ilstesse guidando unacicletta quando ha perso ildel veicolo. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi o persone, ma purtroppo le conseguenze sono state fatali per Luca Fondati. La vittima è deceduta sul colpo mentre percorreva via Vittoria Colonna, sulla strada di ritorno verso la sua casa a Crecchio. In seguito all'incidente, sul luogo dell'evento sono intervenuti tempestivamente la Polizia Locale, i vigili del fuoco e il personale del servizio medico del 118. Un ...

Francavilla: perde il controllo della moto, cade e muore Rete8

