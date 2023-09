Traffico Roma del 05-09-2023 ore 19 | 30

(Di martedì 5 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo aggiornamentorallentato sul raccordo tra laFiumicino e la diramazioneSud in carreggiata esterna mentre in interna per un incidente si allenta tra laFiumicino e l’Aurelia altre file tra la Bufalotta e la Tiburtina coda in tangenziale Tra Batteria Nomentana e Corso Francia verso l’olimpico anche in direzione San Giovanni si procede in fila a Corso Francia e la Salariain coda anche tra il viale Castrense e la 24 nelle due direzioni e sul tratto Urbano della A24 continuano le difficoltà per un incidente avvenuto tra portone via Fiorentini verso il rapporto auto in coda sulla Cassia bis tra il raccordo e via della Giustiniana In quest’ultima direzione risolto l’incidente sulla Salaria all’altezza ...

A Roma è tornato il traffico: disagi per la chiusura della Galleria Giovanni XXIII e per il cantiere di piazza Pia RomaToday

A Roma gli under 19 viaggeranno (quasi ... Così - ha detto ancora Gualtieri - si genera un effetto virtuoso: minore traffico, e quindi maggiore velocità dei mezzi stessi». Per il sindaco inoltre si ...Roma, 5 set. (askanews) - "Se pensiamo sia possibile riaprire temporaneamente al traffico via della Conciliazione per alleggerire il lungotevere nel corso dei ...