Traffico Roma del 05-09-2023 ore 18 | 30

(Di martedì 5 settembre 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto Iniziamo da un incidente sulla A1 Ci sono code tra Valmontone e la diramazioneSud verso Firenze incidente anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo ilscorre su due corsie inevitabili rallentamenti e per ilintenso code fino a Tor Cervarain coda sul raccordo tra la Pontina è la più a lungo la carreggiata esterna è tra la Bufalotta è la prima estina in carreggiata interna sempre interna altre file tra via della Pisana e l’Aurelia difficoltà sulla Salaria per un incidente avvenuto nelle scorse ore all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe Ci sono code in direzione del raccordo a partire da via di Villa Ada fine perInteso in direzione di ...

... è entrata in vigore la nuova ZTL (Zona alimitato) e alcune novità in aree parcheggio e ... Come riporta l'ordinanza, sono a pagamento i parcheggi delle seguenti vie e piazze: Via, nell'...Quanto invece al distributore che si trovava in via, dove è anche in arrivo l'atteso ...finanziare la realizzazione della nuova isola spartitraffico - mirata a regolare l'intensa mole di......più sexy del mondo Guarda la gallery II E da quando si è saputo della possibile vacanza romana i suoi social sono stati presi d'assalto dalproveniente dall'Europa e in particolare da...

A Roma è tornato il traffico: disagi per la chiusura della Galleria Giovanni XXIII e per il cantiere di piazza Pia RomaToday

Gli artisti visivi occuperanno le gallerie Hox di Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi e Roma nell'ambito della campagna BOMBAY SAPPHIRE Saw This Made This, trasformando gli spazi con installazioni a ...Potrebbe rivelarsi caos su Grande Raccordo Anulare, visto che ci sono in previsione lavori di manutenzione stradale che comporteranno chiusure, limitazioni o deviazioni sul traffico per i lavori svolt ...