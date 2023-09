Traffico Roma del 05-09-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Bentornati all’ascolto sul raccordo aumentano gli spostamenti si procede in coda sulla carreggiata interna tra la Nomentana e la Prenestina in esterna Così a tratti tra la lombo El Anagninaintenso Anche sulla tangenziale qui file verso l’olimpico tra Tiburtina e Tor di Quinto code anche verso San Giovanni tra Corso Francia e la Salariain uscita dalungo il tratto Urbano della A24 code tra via della Serenissima il raccordo sulla Tiburtina per i lavori in corso in zona Settecamini ci sono file tra via di Salone e il viale del Tecnopolo verso Tivoli ancora code sulla Salaria per un incidente avvenuto in precedenza all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe in direzione del raccordo anche sulla Nomentana incidenterallentato all’altezza di viale Sora ...