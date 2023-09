Traffico Roma del 05-09-2023 ore 14 | 30

(Di martedì 5 settembre 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Furono anni segnati da un grandi armi ed esplosivi che passava anche dall'Italia e che mise in allarme i governi di mezza Europa. Armi e militanti si spostavano tra Vienna,,Parigi, ..."L'interruzione alveicolare di un tratto della viaa Ragusa ci preoccupa per il fatto che non sia stata data adeguata attenzione, nel tempo, a tutte le segnalazioni che si sono succedute e che avrebbero ...Quanto invece al distributore che si trovava in via, dove è anche in arrivo l'atteso ...finanziare la realizzazione della nuova isola spartitraffico - mirata a regolare l'intensa mole di...

A Roma è tornato il traffico: disagi per la chiusura della Galleria Giovanni XXIII e per il cantiere di piazza Pia RomaToday

Un camion è finito in fiamme sulla E45, provocando disagi alla circolazione, mentre le autorità cercano di far luce sull'accaduto.Mercato Saraceno (Cesena), 5 settembre 2023 – Camion in fiamme sulla E45. La strada statale 3 bis 'Tiberina’ nei pressi del km 200 a Mercato Saraceno è stata temporaneamente chiusa al traffico, in ...