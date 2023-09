Traffico Roma del 05-09-2023 ore 13 | 30

(Di martedì 5 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovatiscorrevole al momento sulle strade della capitale solo brevi code sulla via Tiburtina 3 via Colli sul Velino e via del Tecnopolo in direzione Tivoli sono infetti ripresi i lavori stradali all’altezza di viale del Tecnopolo si transita Dunque su carreggiata è ridotta ed è chiusa la galleria San Getullo al cantiere in via della Camilluccia e qui si transita in senso unico alternato tra via Stresa e Piazza dei giochi Delfici inevitabili anche in questo caso le attese Per altri lavori in quel caso si tratta di manutenzione dei Binari viale Parco del Celio è chiusa altra via del Parco del Celio via Claudia e Piazza del Colosseo deviante per l’occasione le linee del trasporto pubblico di zona dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da ...

Furono anni segnati da un grandi armi ed esplosivi che passava anche dall'Italia e che mise in allarme i governi di mezza Europa. Armi e militanti si spostavano tra Vienna,,Parigi, ..."L'interruzione alveicolare di un tratto della viaa Ragusa ci preoccupa per il fatto che non sia stata data adeguata attenzione, nel tempo, a tutte le segnalazioni che si sono succedute e che avrebbero ...Quanto invece al distributore che si trovava in via, dove è anche in arrivo l'atteso ...finanziare la realizzazione della nuova isola spartitraffico - mirata a regolare l'intensa mole di...

A Roma è tornato il traffico: disagi per la chiusura della Galleria Giovanni XXIII e per il cantiere di piazza Pia RomaToday

Mercato Saraceno (Cesena), 5 settembre 2023 – Camion in fiamme sulla E45. La strada statale 3 bis 'Tiberina’ nei pressi del km 200 a Mercato Saraceno è stata temporaneamente chiusa al traffico, in ...L’infermiera di 52 anni è stata trovata senza vita nell’androne del palazzo di via Giuseppe Allievo, tra Trionfale e Primavalle ...