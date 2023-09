Traffico Roma del 05-09-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna incontrano rallentamenti e code tra l’uscita per laNapoli e la Tiburtina Poi tra la cassa e la via del Mare perè un incidente code che ritroviamo anche in carreggiata interna tra la Bufalotta Tiburtina e poi a seguire tre la Casilina e l’ardeatina sul centro urbano della A24 abbiamo coda per un incidente verso il centro dall’uscita Togliatti fino alla tangenziale rallentamenti e code anche in tangenziale Tra Largo Lanciani e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico altre Code in direzione San Giovanni a partire dall’uscita Prenestina sulla via Pontina un incidente avvenuto all’altezza di Castelno provoca Code in direzione diavvertire da ...