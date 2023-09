Traffico Roma del 05-09-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 settembre 2023) LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al momento abbiamo code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina attese Per entrare sul raccordo per chi arriva da Torrenova sulla diramazione die sud e poi ci sono code in entrata asul tratto Urbano della A24 dall’uscita di Tor Cervara fino alla tangenziale stessa cosa sulla Flaminia Dove ci sta in fila da Saxa Rubra a via dei Due Ponti intanto sulla via Tiburtina sono ripresi i lavori stradali all’altezza di viale del Tecnopolo si transita Dunque su carreggiata a Lido di chiusa la galleria San Getullo rallentamenti dunque tra via Colli sul Velino e viale del Tecnopolo in direzione Tivoli da segnalare infine due incidenti avvenuti rispettivamente in via Casilina all’altezza di via del Ponte della Catena direzione centro e in largo di Boccea bene ...